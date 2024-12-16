В Дії выбирают жюри Нацотбора-2025 – кто будет определять представителей Украины на Евровидении

В приложении Дії запустили новый опрос – гражданам предлагают выбрать жюри Нацотбора-2025. Трое с самым большим количеством голосов вместе со зрителями будут определять представителей Украины на Евровидении в Швейцарии.
Выбрать можно только одного кандидата. В этом году перечень потенциальных жюри таков:
Как голосовать
Переходите в Сервисы в Дії – выбираете Опрос – отдаете голос.
Проголосовать могут пользователи от 14 лет, успеть следует до 10:00 23 декабря.
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