У Дії обирають журі Нацвідбору-2025 – хто буде визначати представників України на Євробаченні

У застосунку Дія запустили нове опитування – громадянам пропонують обрати журі Нацвідбору-2025. Троє з найбільшою кількістю голосів разом з глядачами визначатимуть представників України на Євробаченні у Швейцарії.
Обрати можна лише одного кандидата. Цього року перелік потенційних журі такий:
Як голосувати
Переходите в Сервіси в Дії — обираєте Опитування — віддаєте голос.
Проголосувати можуть користувачі від 14 років, встигнути слід до 10:00 23 грудня.
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