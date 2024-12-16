У Дії обирають журі Нацвідбору-2025 – хто буде визначати представників України на Євробаченні

Проголосувати можуть користувачі від 14 років, встигнути слід до 10:00 23 грудня.

У застосунку Дія запустили нове опитування – громадянам пропонують обрати журі Нацвідбору-2025. Троє з найбільшою кількістю голосів разом з глядачами визначатимуть представників України на Євробаченні у Швейцарії.

Обрати можна лише одного кандидата. Цього року перелік потенційних журі такий:

Андрій Гуцуляк

Джамала

Дмитро Зезюлін

Катерина Павленко

Олег Псюк

Анна Свиридова

Сергій Танчинець

Катя Царик

Саша Чемеров

Дмитро Шуров

Як голосувати

Переходите в Сервіси в Дії — обираєте Опитування — віддаєте голос.

Проголосувати можуть користувачі від 14 років, встигнути слід до 10:00 23 грудня.

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