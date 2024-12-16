У російському полоні перебувають понад 16 тисяч цивільних українців, — Дмитро Лубінець

З них вдалося звільнити лише 168 осіб.

Понад 16 тисяч цивільних українців перебувають у російському полоні. З них вдалося звільнити лише 168 осіб. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Укрінформ».

«У нас є окремий список, згідно з яким, за попередніми даними, в російських тюрмах перебувають більш ніж 16 тисяч цивільних громадян України», – наголосив омбудсмен.

Він додав, що обмін полонених цивільних громадян на військовополонених не передбачений міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями.

«Ця процедура обміну передбачена виключно для військовополонених, але нам вдалося звільнити 168 цивільних громадян. Це – невелика цифра, але є механізм, як ми можемо це робити. Українська сторона, перемовна група робить все, щоб повернути всіх з російського полону, в тому числі і журналістів», – зазначив Дмитро Лубінець.

За його словами, є окремий список журналістів, яких окупанти утримують у полоні. Омбудсмен додав, що росіяни застосовують катування та вбивства журналістів, аби «закрити рота представникам засобів масової інформації на тимчасово окупованих територіях».

При цьому Лубінець нагадав, що російська сторона досі не передала тіло померлої в полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

«Російська сторона офіційно поінформувала батька, навіть переслали свідоцтво про смерть. З іншого боку, коли я почав піднімати питання щодо передачі тіла для належного поховання, то поки ми продовжуємо консультації», - сказав він.

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