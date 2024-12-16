В Большую Палату Верховного Суда ищут помощников судей

В БП ВС появились вакансии помощников судей.

В Верховном Суде сообщили, что ищут кандидатов на должности помощников судей Большой Палаты ВС гражданской и хозяйственной юрисдикций.

Там отмечают, что работа в офисе судьи – это возможность получить ценный опыт в юридической практике, внести свой вклад в обеспечение осуществления судопроизводства и в профессиональное развитие.

«Итак, если вы обладаете глубокими знаниями гражданского и/или хозяйственного права, хорошо ориентируетесь в ключевых выводах Верховного Суда, умеете анализировать судебную практику и научные источники, способные оперировать большими массивами информации и работать в команде, стремясь к качественному результату, – приглашаем откликнуться на вакансии помощников судей Большой Палаты Верховного Суда.

Требования к кандидатам:

– гражданство Украины;

– свободное владение государственным языком;

– профессиональный стаж в области права не менее трех лет.

Резюме и мотивационное письмо присылайте по электронной почте: [email protected]», - говорится в сообщении.

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