У Велику Палату Верховного Суду шукають помічників суддів

У ВП ВС з’явилися вакансії помічників суддів.

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У Верховному Суді повідомили, що шукають кандидатів на посади помічників суддів Великої Палати ВС цивільної та господарської юрисдикцій.

Там зазначають, що робота в офісі судді – це можливість здобути цінний досвід у юридичній практиці, зробити свій внесок у забезпечення здійснення судочинства та у власний професійний розвиток.

«Тож якщо ви володієте глибокими знаннями цивільного та/або господарського права, гарно орієнтуєтесь у ключових висновках Верховного Суду, вмієте аналізувати судову практику й наукові джерела, здатні оперувати великими масивами інформації та працювати в команді, прагнучи якісного результату, – запрошуємо відгукнутися на вакансії помічників суддів Великої Палати Верховного Суду.

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України;

– вільне володіння державною мовою;

– професійний стаж у сфері права не менше трьох років.

Резюме та мотиваційний лист надсилайте на електронну пошту: [email protected]», - йдеться у повідомленні.

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