Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Дональд Трамп заявив про невеликий прогрес щодо припинення війни в Україні

19:50, 16 грудня 2024
Дональд Трамп зазначив, що поле бою в Україні — це рівнина, «і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, тіло людини».
Дональд Трамп заявив про невеликий прогрес щодо припинення війни в Україні
Фото: bbc.co.uk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що у процесі зусиль щодо припинення війни в Україні є «невеликий прогрес». Про це він сказав ід час виступу перед пресою в резиденції в Мар-а-Лаго, у Флориді, пише «Голос Америки».

«Ми намагаємося зупинити війну, жахливу, жахливу війну, яка ведеться в Україні... У нас є невеликий прогрес. Це складно. Це неприємно. Це огидно. Людей вбивають у масштабах, яких ніхто ніколи не бачив», - сказав Дональд Трамп.

Він зазначив, що поле бою в Україні - це рівнина, «і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, тіло людини».

«Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного... Ніхто не бачив нічого подібного. Там дуже рівна поверхня, дуже рівна земля. Ось чому це чудова сільськогосподарська земля. Насправді - це житниця для світу, але вона дуже пласка, і кулю нічого не зупиняє, крім тіла. Немає захисту, нічого», - сказав він.

Він додав, що «ми будемо робити, і ми робимо все найкраще, що можемо, і подивимося, що вийде».

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні «за 24 години».

За словами Президента, в українців нині є надія на Дональда Трампа в контексті завершення повномасштабного російського вторгнення, позаяк «у нього позиція сильного президента».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС підписав контракти на створення альтернативи Starlink для забезпечення зашифрованого високошвидкісного доступу до інтернету

Єврокомісія підписала контракти на розробку системи IRIS-2, яка передаватиме зашифрований високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету урядам, розвідкам, військовим і віддаленим регіонам.

Підстави для втрати громадянства розширять, а поняття «безперервне проживання на території України» – змінять – Рада розгляне законопроект Президента

Верховна Рада розгляне законопроект Президента про множинне громадянство, зміну значення поняття «безперервне проживання на території України» та підстав втрати громадянства.

ЄС подав до суду на Велику Британію за порушення вільного пересування за угодою про Brexit

Європейська комісія стверджує, що Велика Британія має «недоліки» у виконанні умов угоди.

Подання заяв про надання відстрочки з контактними даними не є уточненням військово-облікових даних – апеляційний суд

Апеляційний адмінсуд вказав, що заяви про надання відстрочки від мобілізації не стосуються питання уточнення облікових даних, тому їх подання не може вважатися уточненням військово-облікових даних.

Дмитро Лубінець вимагає провести службове розслідування щодо знущань над військовослужбовцями

Після публікації даних про знущання над військовослужбовцями Омбудсмен спрямував листи до Генштабу та ВСП.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва