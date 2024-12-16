Дональд Трамп заявив про невеликий прогрес щодо припинення війни в Україні

Дональд Трамп зазначив, що поле бою в Україні — це рівнина, «і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, тіло людини».

Фото: bbc.co.uk

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що у процесі зусиль щодо припинення війни в Україні є «невеликий прогрес». Про це він сказав ід час виступу перед пресою в резиденції в Мар-а-Лаго, у Флориді, пише «Голос Америки».

«Ми намагаємося зупинити війну, жахливу, жахливу війну, яка ведеться в Україні... У нас є невеликий прогрес. Це складно. Це неприємно. Це огидно. Людей вбивають у масштабах, яких ніхто ніколи не бачив», - сказав Дональд Трамп.

Він зазначив, що поле бою в Україні - це рівнина, «і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, тіло людини».

«Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного... Ніхто не бачив нічого подібного. Там дуже рівна поверхня, дуже рівна земля. Ось чому це чудова сільськогосподарська земля. Насправді - це житниця для світу, але вона дуже пласка, і кулю нічого не зупиняє, крім тіла. Немає захисту, нічого», - сказав він.

Він додав, що «ми будемо робити, і ми робимо все найкраще, що можемо, і подивимося, що вийде».

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні «за 24 години».

За словами Президента, в українців нині є надія на Дональда Трампа в контексті завершення повномасштабного російського вторгнення, позаяк «у нього позиція сильного президента».

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