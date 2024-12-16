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Дональд Трамп заявил о небольшом прогрессе относительно прекращения войны в Украине

19:50, 16 декабря 2024
Дональд Трамп отметил, что поле боя в Украине – это равнина, «и единственное, что останавливает пулю, это тело, тело человека».
Дональд Трамп заявил о небольшом прогрессе относительно прекращения войны в Украине
Фото: bbc.co.uk
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе усилий по прекращению войны в Украине есть «небольшой прогресс». Об этом он сказал во время выступления перед прессой в резиденции в Мар-а-Лаго, во Флориде, пишет «Голос Америки».

«Мы пытаемся остановить войну, ужасную, ужасную войну, которая ведется в Украине... У нас есть небольшой прогресс. Это сложно. Это неприятно. Это противно. Людей убивают в масштабах, которые никто никогда не видел», - сказал Дональд Трамп.

Он отметил, что поле боя в Украине – это равнина, «и единственное, что останавливает пулю, это тело, тело человека».

«Количество солдат, погибающих с обеих сторон, астрономично. Я никогда не видел ничего подобного… Никто не видел ничего подобного. Там очень ровная поверхность, очень ровная земля. Вот почему это отличная сельскохозяйственная земля. На самом деле – это житница для мира, но она очень плоская, и пулю ничего не останавливает, кроме тела. Нет защиты, ничего», – сказал он.

Он добавил, что «мы будем делать, и мы делаем все лучшее, что можем, и посмотрим, что получится».

Раньше Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание избранного президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине «за 24 часа».

По словам Президента, у украинцев сейчас есть надежда на Дональда Трампа в контексте завершения полномасштабного российского вторжения, поскольку «у него позиция сильного президента».

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США Украина Дональд Трамп война

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