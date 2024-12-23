Пограничники задержали организатора переправки мужчин за границу с арсеналом оружия, фото

Трое военнообязанных, пытавшихся нелегально уехать, заплатили организатору по 10 тысяч евро за «услугу».

Пограничники задержали организатора переправки мужчин за границу с арсеналом оружия. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, в начале декабря пограничники получили информацию о намерении незаконного пересечения границы с Украиной в Румынию тремя мужчинами на участке отдела «Порубное». Мужчин задержали возле госрубежа.

Как стало известно, за нелегальные путевки в соседнюю страну каждый из них заплатил главному организатору противоправной схемы 10 тысяч евро. Самого организатора тогда задержать не удалось. Однако пограничники продолжили меры по установлению его места нахождения и наконец добились результата.

«В рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры пограничники совместно с представителями Национальной полиции и военной контрразведки СБУ провели санкционированный обыск по месту жительства главного фигуранта дела», - говорится в сообщении.

В результате обыска правоохранителями обнаружено и изъято 2 карабина с магазинами, 570 патронов к ним, 2 пистолета с магазинами и около 300 патронов к ним. Также изъяты 4 гранаты РГД-5, 1 граната Ф-1, дымовая граната, 7 запалов к гранатам и 7 инициаторов подрыва, 6 линий для дистанционного электрического подрыва взрывных устройств, радиостанция, 2 БПЛА, пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения, денежные средства.

Кроме этого, у правонарушителя было специальное обмундирование со знаками различения Нацполиции и СБУ и поддельные удостоверения, которые использовал для доставки своих «клиентов» к приграничью.

Вдобавок правоохранители изъяли 2 автомобиля, которые также использовались в противоправных схемах.

Главный фигурант дела задержан и объявлен подозрение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. В ЕРДР внесены сведения по части 1 статьи 263 УКУ. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 миллиона гривен.