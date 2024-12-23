В Николаеве суд обязал местного активиста опровергнуть недостоверную информацию и выплатить 127 тысяч - подробности дела

Истец утверждал, что ответчик в публикациях в соцсетях обвинил его в коррупции, незаконном назначении на должность, контрабанде, давлении и покрывании бизнеса.

Центральный районный суд Николаева рассмотрел иск жителя Одессы к гражданину, который позиционирует себя как общественный активист о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В обоснование истец отмечал, что этот активист разместил на своих страницах в социальных сетях Telegram и Facebook публикации, в которых обвинял последнего, в частности в коррупции, незаконном назначении на должность, контрабанде запрещенных товаров, давлении и «крышевании» бизнеса.

Истец просил признать указанную информацию недостоверной и обязать ответчика опровергнуть ее.

Судом после анализа страниц, где были опубликованы сообщения, установлено, что они распространялись именно ответчиком. Сообщения негативно характеризуют деятельность истца, что подтверждается, в частности, заключением лингвистической экспертизы.

Судом определено, что распространенная информация является информацией об определенных фактах, содержит сведения о конкретных жизненных обстоятельствах, не является оценочным суждением, а представляет собой фактическое утверждение о совершенных якобы уголовных правонарушениях. Ответчик одновременно не доказал перед судом достоверность указанной информации о совершении истцом уголовно-карательных деяний.

Суд установил, что оспариваемая информация не соответствует действительности, по своему содержанию не является выражением своих суждений, ведь изложена в утвердительном характере, как достоверно известна, без ссылки на то, что это собственное мнение или суждение; доведена до широкого круга лиц с определенным обвинительным уклоном и его содержание направлено на создание негативного впечатления о личности истца.

При этом суд принял – иск удовлетворить, признать опубликованную ответчиком информацию недостоверной, обязать активиста опровергнуть ее, путем распространения соответствующего сообщения на платформах, где она была опубликована.

Кроме этого, представителем истца было подано в суд заявление о взыскании с ответчика расходов на юридическую помощь и проведение экспертизы.

Указанное заявление судом удовлетворено, суд принял взыскать с ответчика сумму указанных расходов в общем размере 127 681,92 гривен.

На указанные решения суда представителем ответчика была подана апелляционная жалоба.

Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а решение Центрального районного суда города Николаева без изменений (дело № 490/1923/23).

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