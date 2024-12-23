Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Николаеве суд обязал местного активиста опровергнуть недостоверную информацию и выплатить 127 тысяч - подробности дела

21:04, 23 декабря 2024
Истец утверждал, что ответчик в публикациях в соцсетях обвинил его в коррупции, незаконном назначении на должность, контрабанде, давлении и покрывании бизнеса.
В Николаеве суд обязал местного активиста опровергнуть недостоверную информацию и выплатить 127 тысяч - подробности дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд Николаева рассмотрел иск жителя Одессы к гражданину, который позиционирует себя как общественный активист о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В обоснование истец отмечал, что этот активист разместил на своих страницах в социальных сетях Telegram и Facebook публикации, в которых обвинял последнего, в частности в коррупции, незаконном назначении на должность, контрабанде запрещенных товаров, давлении и «крышевании» бизнеса.

Истец просил признать указанную информацию недостоверной и обязать ответчика опровергнуть ее.

Судом после анализа страниц, где были опубликованы сообщения, установлено, что они распространялись именно ответчиком. Сообщения негативно характеризуют деятельность истца, что подтверждается, в частности, заключением лингвистической экспертизы.

Судом определено, что распространенная информация является информацией об определенных фактах, содержит сведения о конкретных жизненных обстоятельствах, не является оценочным суждением, а представляет собой фактическое утверждение о совершенных якобы уголовных правонарушениях. Ответчик одновременно не доказал перед судом достоверность указанной информации о совершении истцом уголовно-карательных деяний.

Суд установил, что оспариваемая информация не соответствует действительности, по своему содержанию не является выражением своих суждений, ведь изложена в утвердительном характере, как достоверно известна, без ссылки на то, что это собственное мнение или суждение; доведена до широкого круга лиц с определенным обвинительным уклоном и его содержание направлено на создание негативного впечатления о личности истца.

При этом суд принял – иск удовлетворить, признать опубликованную ответчиком информацию недостоверной, обязать активиста опровергнуть ее, путем распространения соответствующего сообщения на платформах, где она была опубликована.

Кроме этого, представителем истца было подано в суд заявление о взыскании с ответчика расходов на юридическую помощь и проведение экспертизы.

Указанное заявление судом удовлетворено, суд принял взыскать с ответчика сумму указанных расходов в общем размере 127 681,92 гривен.

На указанные решения суда представителем ответчика была подана апелляционная жалоба.

Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а решение Центрального районного суда города Николаева без изменений (дело № 490/1923/23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Николаев судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Служба дисциплинарных инспекторов получит почти 11 тысяч жалоб на судей

Рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей, открытых до 23 декабря, завершат дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Право полиции задерживать граждан, находящихся на улице в комендантский час, закрепят законодательно

В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в населенных пунктах, где проводится эвакуация.

Кабмин решил передать Бюро экономической безопасности 5,6 млн грн в 2024 году

Правительство перераспределило расходы, выделив в 2024 году БЭБ 5,6 млн грн, при которых 5 млн грн уйдет на зарплаты в Бюро.

Процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года – меморандум с МВФ

Как отмечается в меморандуме с МВФ, неясность пенсионного законодательства привела к многочисленным судебным делам с негативными последствиями для украинского бюджета, и необходимо пересмотреть спецпенсии.

Правительство утвердило порядок регистрации обременений движимого имущества на время недоступности реестров

Кабмин утвердил порядок регистрации обременений движимого имущества в связи с временным ограничением доступа к Государственному реестру обременений движимого имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області