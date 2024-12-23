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Для налоговиков и таможенников установят коэффициент эффективности — Даниил Гетманцев зарегистрировал проект

12:15, 23 декабря 2024
Законопроектами предлагается ввести оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности.
Для налоговиков и таможенников установят коэффициент эффективности — Даниил Гетманцев зарегистрировал проект
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Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что подал на регистрацию законопроекты об установлении коэффициента эффективности для таможенных и налоговых органов.

Проектами законов предлагается ввести оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности и подотчетности налоговых и таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, устранения недостатков деятельности.

Гетманцев отметил, что такая оценка будет производиться на основании KPI, которые будут определиться Минфином и обнародоваться на официальных веб-сайтах ГНС и Гостаможслужбы. По результатам оценки ГНС и Гостаможслужба будут составлять отчеты, подлежащие обнародованию на веб-сайтах этих органов.

Проектом по установке KPI для налоговой предлагается:

1) определение понятия «налоговый разрыв» (tax gap) и введение ежегодного исчисления и обнародования этого показателя;

2) определение понятия «ключевой показатель деятельности налоговых органов» (KPI) и установление требований к KPI;

3) введение рекомендованной МВФ классификации KPI для ГНС на стратегические (сроком более одного года) и операционные (ежегодные);

4) установление взаимосвязи между индивидуальной оценкой служебной деятельности должностного лица и оценкой деятельности ГНС;

5) урегулирование порядка ежеквартального обнародования информации о выполнении KPI для ГНС;

6) первым отчетным периодом для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов должен стать 2025 год, а с учетом лучших международных практик (TADAT) и рекомендаций международных организаций (МВФ, ОЭСР) проектом закона предлагается перечень рекомендованных для установления KPI для ГНС.

Проект по установке KPI для таможни предлагается:

1) определить виды оценки - внутренняя (проводится Гостаможслужбой на основании KPI, разработанных Минфином), и внешняя (проводится независимыми экспертами, определяемыми КМУ по предложениям международных и иностранных организаций);

2) определить, что внутренней оценке подлежат следующие направления деятельности таможни:

  • создание благоприятных условий для облегчения торговли и развития конкуренции;
  • администрирование таможенных платежей;
  • защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;
  • организационное развитие деятельности таможенных органов;

3) Минфину рекомендуется учесть механизм измерения эффективности деятельности таможенных администраций (WCO Performance Measurement Mechanism), разработанный Всемирной таможенной организацией при определении KPI для таможни.

Даниил Гетманцев пригласил народных депутатов присоединиться к подписанию проектов (карты 1763587, 1763579).

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налоговая таможня ГНС Даниил Гетманцев

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