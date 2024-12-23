Для податківців та митників встановлять коефіцієнт ефективності — Данило Гетманцев зареєстрував проект

Законопроектами пропонується запровадити оцінку ефективності та результативності діяльності податкових та митних органів з метою підвищення прозорості.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що подав на реєстрацію законопроекти про встановлення коефіцієнту ефективності для митних та податкових органів.

Проектами законів пропонується запровадити оцінку ефективності та результативності діяльності податкових та митних органів з метою підвищення прозорості та підзвітності податкових та митних органів, оптимізації процесів прийняття управлінських рішень, усунення недоліків у діяльності.

Гетманцев зазначив, що така оцінка буде проводитися на підставі KPI, які будуть визначитися Мінфіном та оприлюднюватися на офіційних веб-сайтах ДПС та Держмитслужби. За результатами оцінки ДПС та Держмитслужба будуть складати звіти, які підлягають оприлюдненню на веб-сайтах цих органів.

Проектом щодо встановлення KPI для податкової пропонується:

1) визначення поняття «податковий розрив» (tax gap) та запровадження щорічного обчислення і оприлюднення цього показника;

2) визначення поняття «ключовий показник діяльності податкових органів» (KPI) та встановлення вимог до KPI;

3) запровадження рекомендованої МВФ класифікації KPI для ДПС на стратегічні (строком більш ніж на один рік) та операційні (щорічні);

4) встановлення взаємозв’язку між індивідуальним оцінюванням службової діяльності посадової особи та оцінкою діяльності ДПС;

5) врегулювання порядку щоквартального оприлюднення інформації про виконання KPI для ДПС;

6) першим звітним періодом для оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів має стати 2025 рік, а з метою врахування кращих міжнародних практик (TADAT) та рекомендацій міжнародних організацій (МВФ, ОЕСР) проектом закону пропонується перелік рекомендованих для встановлення KPI для ДПС.

Проектом щодо встановлення KPI для митниці пропонується:

1) визначити види оцінки - внутрішня (проводиться Держмитслужбою на підставі KPI, розроблених Мінфіном), та зовнішня (проводиться незалежними експертами, що визначаються КМУ за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій);

2) визначити, що внутрішній оцінці підлягають такі напрями діяльності митниці:

створення сприятливих умов для полегшення торгівлі та розвитку конкуренції;

адміністрування митних платежів;

захист суспільства, громадського здоров’я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї;

організаційний розвиток діяльності митних органів;

3) Мінфіну рекомендується врахувати механізм вимірювання ефективності діяльності митних адміністрацій (WCO Performance Measurement Mechanism), розроблений Всесвітньою митною організацією при визначенні KPI для митниці.

Данило Гетманцев запросив народних депутатів долучитися до підписання проектів (картки 1763587, 1763579).

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