Від початку воєнного стану Тиса забрала життя близько 50 людей

Люди загинули при спробі нелегального перетину кордону вплав через річку Тису.

Фото: ДПСУ

Під час воєнного стану близько 50 осіб загинули під час спроб незаконного перетину українського кордону вплав через річку Тису. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

За його словами, люди продовжують намагатися потрапити за межі країни через небезпечні річки, незважаючи на високий ризик для їхнього життя.

«Все ще є відчайдухи, які обирають для себе лінію кордону, яка проходить по річках, для того, щоб намагатися перетнути кордон вплав, зокрема гірськими річками, що найбільше несуть загрозу для життя й здоров’я людей. Наприклад, річка Тиса, на жаль, уже забрала за час дії воєнного стану близько 50 життів людей, які у незаконний спосіб намагалися перетнути кордон саме на цій ділянці, – зазначив Демченко.

Хоча кількість таких спроб зменшилася з початком зимового періоду, прикордонники все ще виявляють нові випадки незаконного перетину кордону. Зниження температури і сніг створюють додаткові труднощі для тих, хто намагається здійснити небезпечні мандрівки.

Прикордонники також зазначають, що організатори незаконних перетинів кордону і посібники все ще діють, намагаючись допомогти людям потрапити за межі країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.