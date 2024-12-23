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С начала военного положения Тиса унесла жизни около 50 человек

15:51, 23 декабря 2024
Люди погибли при попытке нелегального пересечения границы вплавь через реку Тиса.
С начала военного положения Тиса унесла жизни около 50 человек
Фото: ГПСУ
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Во время военного положения около 50 человек погибли при попытках незаконного пересечения украинской границы вплавь через реку Тиса. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет Укринформ.

По его словам, люди продолжают пытаться попасть за пределы страны через опасные реки, несмотря на высокий риск для их жизни.

«Все еще есть смельчаки, которые выбирают для себя линию границы, которая проходит по рекам, для того, чтобы пытаться пересечь границу вплавь, в частности горными реками, которые больше всего несут угрозу для жизни и здоровья людей. Например, река Тиса, к сожалению, уже унесла за время действия военного положения около 50 жизней людей, которые незаконным способом пытались пересечь границу именно на этом участке, - отметил Демченко.

Хотя количество таких попыток уменьшилось с началом зимнего периода, пограничники все еще выявляют новые случаи незаконного пересечения границы. Снижение температуры и снег создают дополнительные трудности для тех, кто пытается осуществить опасные путешествия.

Пограничники также отмечают, что организаторы незаконных пересечений границы и пособники все еще действуют, пытаясь помочь людям попасть за пределы страны.

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