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У Миколаєві суд зобов'язав місцевого активіста спростувати недостовірну інформацію та виплатити 127 тисяч— подробиці справи

21:04, 23 грудня 2024
Позивач стверджував, що відповідач у публікаціях у соцмережах звинуватив його в корупції, незаконному призначенні на посаду, контрабанді, тиску та покриванні бізнесу.
У Миколаєві суд зобов'язав місцевого активіста спростувати недостовірну інформацію та виплатити 127 тисяч— подробиці справи
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Центральний районний суд Миколаєва розглянув позов мешканця Одеси до громадянина, який позиціонує себе, як громадській активіст про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє пресслужба суду.

В обґрунтування, позивач зазначав, що цей активіст розмістив на своїх сторінках у соціальних мережах Telegram та Facebook публікації, в яких звинувачував останнього, зокрема в корупції, незаконному призначенні на посаду, контрабанді заборонених товарів, тиску та «кришуванню» бізнесу.

Позивач просив визнати зазначену інформацію недостовірною та зобов’язати відповідача спростувати її.

Судом, після аналізу сторінок, де були опубліковані дописи встановлено, що вони поширювались саме відповідачем. Дописи негативно характеризують діяльність позивача, що підтверджується, зокрема, висновком лінгвістичної експертизи.

Судом визначено, що поширена інформація є інформацією про певні факти, містить відомості про конкретні життєві обставини, не є оціночним судженням, а являє собою фактичне твердження про вчинені начебто кримінальні правопорушення. Відповідач, водночас, не довів перед судом достовірність вказаної інформації про вчинення позивачем кримінально-карних діянь.

Суд встановив, що оспорювана інформація не відповідає дійсності, за своїм змістом не є висловленням своїх суджень, адже викладена в стверджувальному характері, як достовірно відома, без посилання на те, що це власна думка чи судження; доведена до широкого кола осіб з певним обвинувальним ухилом та її зміст спрямований на створення негативного враження про особу позивача.

За такого, суд ухвалив – позов задовольнити, визнати опубліковану відповідачем інформацію недостовірною, зобов’язати активіста спростувати її, шляхом поширення відповідного повідомлення на платформах, де вона була опублікована.

Окрім цього, представником позивача було подано до суду заяву про стягнення з відповідача витрат на правничу допомогу та проведення експертизи.

Зазначену заяву судом задоволено, суд ухвалив стягнути з відповідача суму зазначених витрат у загальному розмірі 127 681,92 гривень.

На зазначені рішення суду представником відповідача було подано апеляційну скаргу.

Суд апеляційної інстанції лишив скаргу без задоволення, а рішення Центрального районного суду міста Миколаєва без змін ( справа № 490/1923/23).

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