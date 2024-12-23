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Прикордонники затримали організатора переправлення чоловіків за кордон з арсеналом зброї, фото

17:01, 23 грудня 2024
Троє військовозобов’язаних, які намагалися нелегально виїхати, заплатили організатору по 10 тисяч євро за «послугу».
Прикордонники затримали організатора переправлення чоловіків за кордон з арсеналом зброї, фото
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Прикордонники затримали організатора переправлення чоловіків за кордон з арсеналом зброї. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, на початку грудня прикордонники отримали інформацію про намір незаконного перетинання кордону з України до Румунії трьома чоловіками на ділянці відділу «Порубне». Чоловіків затримали неподалік держрубежу.

Як стало відомо, за нелегальні «путівки» до сусідньої країни кожен з них заплатив головному організатору протиправної схеми 10 тисяч євро. Самого організатора тоді затримати не вдалося. Однак прикордонники продовжили заходи зі встановлення його місця знаходження і врешті досягли результату.

«У рамках відкритого кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури прикордонники спільно з представниками Національної поліції та військової контррозвідки СБУ провели санкціонований обшук за місцем проживання головного фігуранта справи», — йдеться у повідомленні.

В результаті обшуку правоохоронцями виявлено та вилучено 2 карабіни з магазинами, 570 набоїв до них, 2 пістолети з магазинами та близько 300 набоїв до них. Також вилучено 4 гранати РГД-5, 1 гранату Ф-1, димову гранату, 7 запалів до гранат та 7 ініціаторів підриву, 6 ліній для дистанційного електричного підриву вибухових пристроїв, радіостанцію, 2 БПЛА, пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, грошові кошти.

Крім цього, правопорушник мав спеціальне обмундирування зі знаками розрізнення Нацполіції та СБУ та підроблені посвідчення, які використовував для доставки своїх «клієнтів» до прикордоння.

На додачу правоохоронці вилучили 2 автомобілі, які також використовувалися в протиправних схемах.

Головного фігуранта справи затримано та оголошено підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. До ЄРДР внесені відомості за частиною 1 статті 263 ККУ. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень.

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