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Уряд затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна на час недоступності реєстрів

15:10, 23 грудня 2024
Кабмін затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна у зв’язку з тимчасовим обмеженням доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
Уряд затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна на час недоступності реєстрів
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Уряд постановою від 23 грудня №1449 затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна у зв’язку з тимчасовим обмеженням доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Так, Кабмін установив, що в умовах тимчасового обмеження доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна реєстрація обтяжень рухомого майна, що відповідно до Закону «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» здійснюється в реєстрі, з урахуванням таких особливостей:

1) реєстрація обтяжень рухомого майна у зв’язку з виникненням або припиненням таких обтяжень здійснюється держателем Державного реєстру обтяжень рухомого майна без внесення записів до Державного реєстру. При цьому відомості про обтяження рухомого майна, реєстрація яких здійснювалася відповідно до цього підпункту, надаються за запитом будь-якої заінтересованої особи листом держателя Державного реєстру до моменту внесення таких відомостей до Державного реєстру;

2) реєстрація обтяжень рухомого майна відповідно до підпункту 1 здійснюється з використанням програмних засобів, що дають змогу вносити відомості, передбачені Законом «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та Порядком ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженим постановою КМУ від 5 липня 2004 р. №830;

3) пріоритет зареєстрованих обтяжень рухомого майна визначається у черговості їх реєстрації, у тому числі в Державному реєстрі;

4) після відновлення доступу до Державного реєстру держателем цього Реєстру забезпечується внесення до Державного реєстру записів про зареєстровані відповідно до підпункту 1 цього пункту обтяження рухомого майна.

Дата реєстрації обтяження рухомого майна, що здійснювалося відповідно до цієї постанови, залишається незмінною;

5) записи про припинення обтяження рухомого майна, зареєстровані відповідно до підпункту 1 цього пункту на підставі заяви обтяжувача, вносяться до Державного реєстру після встановлення за відомостями цього Реєстру наявності реєстрації відповідного обтяження рухомого майна та повного збігу відомостей про обтяжувача, що містяться в Державному реєстрі.

У разі відсутності відомостей про обтяження в Державному реєстрі або відсутності збігу відомостей про обтяжувача, що містяться в Державному реєстрі, такі записи не підлягають внесенню до Державного реєстру та не несуть жодних правових наслідків, передбачених Законом «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

Датою відновлення доступу до Державного реєстру є перший робочий день, що настає за днем оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України мінюст

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