Споживання дуже високе – у ДТЕК пояснили чому вводяться екстрені відключення світла

В Україні запроваджують екстрені відключення світла. Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.
«Укренерго дало команду на екстрені відключення. Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему.
Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади», — зазначив Сергій Коваленко.
У ДТЕК пояснили, що відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
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