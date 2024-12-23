Споживання дуже високе – у ДТЕК пояснили чому вводяться екстрені відключення світла

У Києві та кількох областях України запроваджують екстрені вимкнення світла — графіки не діють.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запроваджують екстрені відключення світла. Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

«Укренерго дало команду на екстрені відключення. Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему.

Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади», — зазначив Сергій Коваленко.

У ДТЕК пояснили, що відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.