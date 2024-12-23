Практика судів
  1. В Україні

Споживання дуже високе – у ДТЕК пояснили чому вводяться екстрені відключення світла

15:02, 23 грудня 2024
У Києві та кількох областях України запроваджують екстрені вимкнення світла — графіки не діють.
Споживання дуже високе – у ДТЕК пояснили чому вводяться екстрені відключення світла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запроваджують екстрені відключення світла. Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

«Укренерго дало команду на екстрені відключення. Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему.

Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади», — зазначив Сергій Коваленко.

У ДТЕК пояснили, що відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

відключення світла світло Укренерго графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Процес пенсійної реформи в Україні має розпочатися до липня 2025 року – меморандум з МВФ

Як зазначається у меморандумі з МВФ, неясність пенсійного законодавства призвела до численних судових справ із негативними наслідками для українського бюджету, і необхідно переглянути спецпенсії.

Уряд затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна на час недоступності реєстрів

Кабмін затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна у зв’язку з тимчасовим обмеженням доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

До Верховної Ради внесли законопроект про перейменування 103 місцевих загальних судів

«Ленінських» райсудів більше не буде – до парламенту внесли законопроект про перейменування більше ста судів в Україні.

ВККС відмовила у відрядженні судді, який сам захотів перевестися до Херсону, хоча інших бажаючих не було

У Комісії повідомили, що добровільне відрядження суддів, які вже відряджені в інші суди, наразі неможливе.

МВФ вимагає від України спростити роботу НАБУ і САП, скасувавши закриття кримінальних справ через сплив строків розслідування

В оновленому Меморандумі з МВФ Україні вказується на необхідність змінити КПК і скасувати обов’язкове закриття досудового розслідування у зв’язку зі спливом його строків після повідомлення особі про підозру.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області