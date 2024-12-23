Потребление очень высокое – в ДТЕК объяснили, почему вводятся экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях Украины вводят экстренные отключения света — графики не действуют.

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В Украине вводят экстренные отключения света. Об этом сообщил генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко.

«Укрэнерго дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему.

Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы», – отметил Сергей Коваленко.

В ДТЭК объяснили, что соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

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