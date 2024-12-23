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Судові рішення — поняття та види у цивільному судочинстві

20:29, 23 грудня 2024
Розгляд справи по суті судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду.
Судові рішення — поняття та види у цивільному судочинстві
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Коростенський міськрайонний суд Житомирської області роз'яснив поняття та види судових рішень у цивільному судочинстві. 

Це важливий аспект, що сприяє кращому розумінню громадянами юридичних процесів і забезпечує відкритість судової системи.

Судове рішення – це акт правосуддя, що здійснює захист суб'єктивних прав шляхом застосування норм права для вирішення спору по суті та встановлення фактів, що мають юридичне значення. Відповідно до положень статті 258 ЦПК України існують наступні види судових рішень: 

  • ухвали;
  • рішення;
  • постанови; 
  • судові накази.

Яка різниця між рішенням суду та ухвалою?

Процедурні питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Розгляд справи по суті судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду.

Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку закінчується прийняттям постанови.

У випадках, передбачених цим Кодексом, судовий розгляд закінчується постановленням ухвали чи видачею судового наказу.

За змістом рішення суду можуть бути остаточними і додатковими.

Коли набирає чинності рішення суду?

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Коли судовий наказ набере законної сили?

У разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом 5 днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

Коли судове рішення з'являється в реєстрі?

Зазвичай після того, як суд винесе рішення, воно потрапляє до ЄДРСР, однак з'являється у вільному доступі лише після знеособлення, а саме протягом 3-х робочих днів з дня реєстрації рішень у ЄДРСР.                            

Як отримати копію судового рішення

Порядок отримання сторонами процесу копій судових рішень регламентується процесуальним законодавством, Законами України «Про доступ до судових рішень», «Про судоустрій і статус суддів» та Закон України «Про доступ до судових рішень. 

Для отримання копії рішення потрібно звернутись до відповідної судової установи. Особи, які беруть участь у справі, мають право одержати копію судового рішення у справі в порядку, встановленому процесуальним законом.

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