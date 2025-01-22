ЕС выделит 1 млрд евро на поддержку оборонного производства Украины – Умеров

Оборонный потенциал Украины может достичь 34 млрд евро в 2025, благодаря помощи ЕС.

Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал Европейский Союз усилить свою роль в установлении справедливого мира и поддержать развитие украинской оборонной промышленности. Об этом он заявил во время панели ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, посвященной поддержке Украины.

По словам министра, главным приоритетом безопасности ЕС в 2025 году должно стать увеличение инвестиций в производство военной техники, в частности:

систем противовоздушной и противоракетной обороны;

бронетехники;

современных артиллерийских систем.

Умеров отметил, что Украина уже демонстрирует успехи в развитии собственной оборонной промышленности, и в 2025 году ее производственный потенциал может достичь 34 млрд евро. Однако для этого нужна дополнительная поддержка:

финансирование в размере 18 млрд евро (Украина готова обеспечить 16 млрд);

передача военных технологий;

партнерства с европейскими компаниями.

Министр поблагодарил ЕС за решение направить 1 млрд евро доходов от замороженных российских активов на поддержку украинского производства. Эти средства будут использованы для закупки боеприпасов, артиллерии и беспилотников.

«Поддержка украинского оборонного производства - это стратегический вклад в безопасность Европы. Совместные усилия, сильные решения и координация помогут сделать 2025 год годом справедливого мира для Украины и всей Европы», - подытожил Рустем Умеров.

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