Практика судов
  1. В Украине

ЕС выделит 1 млрд евро на поддержку оборонного производства Украины – Умеров

19:51, 22 января 2025
Оборонный потенциал Украины может достичь 34 млрд евро в 2025, благодаря помощи ЕС.
ЕС выделит 1 млрд евро на поддержку оборонного производства Украины – Умеров
Фото: Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал Европейский Союз усилить свою роль в установлении справедливого мира и поддержать развитие украинской оборонной промышленности. Об этом он заявил во время панели ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, посвященной поддержке Украины.

По словам министра, главным приоритетом безопасности ЕС в 2025 году должно стать увеличение инвестиций в производство военной техники, в частности:

  • систем противовоздушной и противоракетной обороны;
  • бронетехники;
  • современных артиллерийских систем.

Умеров отметил, что Украина уже демонстрирует успехи в развитии собственной оборонной промышленности, и в 2025 году ее производственный потенциал может достичь 34 млрд евро. Однако для этого нужна дополнительная поддержка:

  • финансирование в размере 18 млрд евро (Украина готова обеспечить 16 млрд);
  • передача военных технологий;
  • партнерства с европейскими компаниями.

Министр поблагодарил ЕС за решение направить 1 млрд евро доходов от замороженных российских активов на поддержку украинского производства. Эти средства будут использованы для закупки боеприпасов, артиллерии и беспилотников.

«Поддержка украинского оборонного производства - это стратегический вклад в безопасность Европы. Совместные усилия, сильные решения и координация помогут сделать 2025 год годом справедливого мира для Украины и всей Европы», - подытожил Рустем Умеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС оборона Минобороны Рустем Умеров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общественный совет международных экспертов попросил ВККС созвать специальное совместное заседание – что известно

Международные эксперты уже готовы проводить собеседования с кандидатами на должности судей ВАКС, которые еще участвуют в конкурсе.

Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей административной специализации

Успешным тестирование на когнитивные способности оказалось для 105 претендентов на 67 должностей судей апелляционных административных судов.

Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей хозяйственной специализации

Успешным тестированием на когнитивные способности оказалось для 98 претендентов на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Совет судей признал действия, связанные с обысками у судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи такими, что имеют признаки вмешательства в правосудие, и обратился к Генпрокурору о проведении проверки

РСУ признал действия, связанные с обысками в помещениях Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи такими, что содержат признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожают судейской независимости

Определение об отказе в отводе судьи может подлежать разъяснению, и отказ в разъяснении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Определение об отказе в удовлетворении заявления об отводе судьи при наличии соответствующих оснований подлежит разъяснению в порядке статьи 380 УПК, а определение суда об отказе в разъяснении может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду