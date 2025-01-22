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ЄС виділить 1 млрд євро на підтримку оборонного виробництва України – Умєров

19:51, 22 січня 2025
Оборонний потенціал України може досягти 34 млрд євро у 2025, завдяки допомозі ЄС.
ЄС виділить 1 млрд євро на підтримку оборонного виробництва України – Умєров
Фото: Міноборони
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Міністр оборони України Рустем Умєров закликав Європейський Союз посилити свою роль у встановленні справедливого миру та підтримати розбудову української оборонної промисловості. Про це він заявив під час панелі щорічної конференції Європейської оборонної агенції, присвяченій підтримці України.

За словами міністра, головним безпековим пріоритетом ЄС у 2025 році має стати збільшення інвестицій у виробництво військової техніки, зокрема:

  • систем протиповітряної та протиракетної оборони;
  • бронетехніки;
  • сучасних артилерійських систем.

Умєров зазначив, що Україна вже демонструє успіхи у розбудові власної оборонної промисловості, і в 2025 році її виробничий потенціал може досягти 34 млрд євро. Однак для цього потрібна додаткова підтримка:

  • фінансування у розмірі 18 млрд євро (Україна готова забезпечити 16 млрд);
  • передача військових технологій;
  • партнерства з європейськими компаніями.

Міністр подякував ЄС за рішення спрямувати 1 млрд євро доходів від заморожених російських активів на підтримку українського виробництва. Ці кошти будуть використані для закупівлі боєприпасів, артилерії та безпілотників.

«Підтримка українського оборонного виробництва – це стратегічний внесок у безпеку Європи. Спільні зусилля, сильні рішення та координація допоможуть зробити 2025 рік роком справедливого миру для України та всієї Європи», – підсумував Рустем Умєров.

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ЄС оборона Міноборони Рустем Умєров

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