Практика судов
  1. В Украине

В Ровенской области у мужчины изъяли более 140 кг янтаря на 1,5 млн гривен, фото

23:59, 22 января 2025
Скупщику «солнечных» камней грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
В Ровенской области у мужчины изъяли более 140 кг янтаря на 1,5 млн гривен, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области будут судить 47-летнего мужчину, у которого изъяли янтарь почти на 1,5 млн гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

В поле зрения правоохранителей гражданин попал во время документирования преступной деятельности организованной группировки, действовавшей на территории Ровенского района.

Установлено, что он за 2023 – первую половину 2024 года приобрел около 143 кг янтаря. «Солнечные» камни он хранил дома, в поселке Клевань, где его в июле 2024 года и изъяли правоохранители. Никаких документов на эти камни злоумышленник предоставить не смог.

Согласно геммологической экспертизе стоимость янтаря достигает почти 1,5 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общественный совет международных экспертов попросил ВККС созвать специальное совместное заседание – что известно

Международные эксперты уже готовы проводить собеседования с кандидатами на должности судей ВАКС, которые еще участвуют в конкурсе.

Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей административной специализации

Успешным тестирование на когнитивные способности оказалось для 105 претендентов на 67 должностей судей апелляционных административных судов.

Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей хозяйственной специализации

Успешным тестированием на когнитивные способности оказалось для 98 претендентов на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Совет судей признал действия, связанные с обысками у судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи такими, что имеют признаки вмешательства в правосудие, и обратился к Генпрокурору о проведении проверки

РСУ признал действия, связанные с обысками в помещениях Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи такими, что содержат признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожают судейской независимости

Определение об отказе в отводе судьи может подлежать разъяснению, и отказ в разъяснении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Определение об отказе в удовлетворении заявления об отводе судьи при наличии соответствующих оснований подлежит разъяснению в порядке статьи 380 УПК, а определение суда об отказе в разъяснении может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду