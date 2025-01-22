Определение об отказе в отводе судьи может подлежать разъяснению, и отказ в разъяснении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Определение об отказе в удовлетворении заявления об отводе судьи при наличии соответствующих оснований подлежит разъяснению в порядке статьи 380 УПК, а определение суда об отказе в разъяснении может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд.

Учитывая, что определение об отказе в удовлетворении заявления об отводе судьи является результатом судебного производства по заявлению об отводе и этим судебным решением решен вопрос, составлявший предмет его рассмотрения, такое определение при наличии соответствующих оснований подлежит разъяснению в порядке статьи 380 УПК, а определение суда о разъяснении судебного решения или отказе в его разъяснении может быть обжаловано в апелляционном порядке. Соответствующую позицию высказал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 22.10.2024 г. по делу №753/9237/23.

Позиції судів

Ухвалою судді місцевого суду від 25.04.2024 відмовлено у задоволенні заяви обвинуваченого про відвід судді.

У вказаному судовому засіданні захисник заявив відвід іншої судді, яка ухвалою місцевого суду від 16.05.2024 відмовила у задоволенні заяви захисника про роз’яснення судового рішення – ухвали місцевого суду від 25.04.2024.

Апеляційний суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника в інтересах обвинуваченого на ухвалу місцевого суду від 16.05.2024.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що відповідно до ч. 4 ст. 380 КПК не існує обмежень щодо роз’яснення будь-якого рішення. Вважає, що ухвали судів першої та апеляційної інстанцій є незаконними.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що суд апеляційної інстанції відмовив захиснику у відкритті апеляційного провадження, посилаючись на те, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, що призвело до порушення права особи на апеляційне оскарження судового рішення і є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, оскільки перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Як зазначив ККС ВС, враховуючи, що ухвала про відмову у задоволенні заяви про відвід судді є результатом судового провадження за заявою про відвід та цим судовим рішенням вирішено питання, що становило предмет його розгляду, така ухвала за наявності відповідних підстав підлягала роз'ясненню в порядку ст. 380 КПК, а ухвала суду про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні могла бути оскаржена в апеляційному порядку.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.