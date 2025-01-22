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Ухвала про відмову у відводі судді може підлягати роз’ясненню, і відмова у роз’ясненні підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

16:26, 22 січня 2025
Ухвала про відмову в задоволенні заяви про відвід судді за наявності відповідних підстав підлягає роз’ясненню в порядку статті 380 КПК, а ухвала суду про відмову в роз’ясненні може бути оскаржена в апеляційному порядку – Верховний Суд.
Ухвала про відмову у відводі судді може підлягати роз’ясненню, і відмова у роз’ясненні підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд
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Враховуючи, що ухвала про відмову в задоволенні заяви про відвід судді є результатом судового провадження за заявою про відвід і цим судовим рішенням вирішено питання, що становило предмет його розгляду, така ухвала за наявності відповідних підстав підлягає роз’ясненню в порядку статті 380 КПК, а ухвала суду про роз’яснення судового рішення або відмову в його роз’ясненні може бути оскаржена в апеляційному порядку. Відповідну позиція висловив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 22.10.2024 по справі №753/9237/23.

Позиції судів

Ухвалою судді місцевого суду від 25.04.2024 відмовлено у задоволенні заяви обвинуваченого про відвід судді.

У вказаному судовому засіданні захисник заявив відвід іншої судді, яка ухвалою місцевого суду від 16.05.2024 відмовила у задоволенні заяви захисника про роз’яснення судового рішення – ухвали місцевого суду від 25.04.2024.

Апеляційний суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника в інтересах обвинуваченого на ухвалу місцевого суду від 16.05.2024.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що відповідно до ч. 4 ст. 380 КПК не існує обмежень щодо роз’яснення будь-якого рішення. Вважає, що ухвали судів першої та апеляційної інстанцій є незаконними.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що суд апеляційної інстанції відмовив захиснику у відкритті апеляційного провадження, посилаючись на те, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, що призвело до порушення права особи на апеляційне оскарження судового рішення і є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, оскільки перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Як зазначив ККС ВС, враховуючи, що ухвала про відмову у задоволенні заяви про відвід судді є результатом судового провадження за заявою про відвід та цим судовим рішенням вирішено питання, що становило предмет його розгляду, така ухвала за наявності відповідних підстав підлягала роз'ясненню в порядку ст. 380 КПК, а ухвала суду про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні могла бути оскаржена в апеляційному порядку.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя Верховний Суд КПК

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Ухвала про відмову у відводі судді може підлягати роз’ясненню, і відмова у роз’ясненні підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Ухвала про відмову в задоволенні заяви про відвід судді за наявності відповідних підстав підлягає роз’ясненню в порядку статті 380 КПК, а ухвала суду про відмову в роз’ясненні може бути оскаржена в апеляційному порядку – Верховний Суд.

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