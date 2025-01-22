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Чи потрібно подавати повідомлення до податкової про прийняття учня на виробничу практику

20:09, 22 січня 2025
За роботи, виконані учнями під час виробничої практики, підприємства здійснюють оплату праці відповідно до укладених договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконану роботу.
Чи потрібно подавати повідомлення до податкової про прийняття учня на виробничу практику
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області розповіло, чи потрібно подавати повідомлення до податкової про прийняття учня на виробничу практику.

Для проходження виробничої практики слухачами професійно-технічних закладів (далі – ПТНЗ) ці заклади освіти укладають відповідні договори із підприємствами, установами та організаціями.

За виконані учнями роботи під час виробничої практики підприємства здійснюють оплату праці відповідно до укладених договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконану роботу.

Ці кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ з метою виплати учням 50 % зарплати за проходження виробничої практики. Інші 50 % зарплати, нарахованої за час виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом.

На підставі вищенаведеного, трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничої практики не виникають, трудові договори не укладаються, повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається.

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податкова Держпраці

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