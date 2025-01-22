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Нужно ли подавать уведомление в налоговую о принятии учащегося на производственную практику

20:09, 22 января 2025
За работы, выполненные учащимися в ходе производственной практики, предприятия осуществляют оплату труда в соответствии с заключенными договорами об учебно-производственной практике за фактически проделанную работу.
Нужно ли подавать уведомление в налоговую о принятии учащегося на производственную практику
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области рассказало, нужно ли подавать уведомление в налоговую о принятии ученика на производственную практику.

Для прохождения производственной практики слушателями профессионально-технических учреждений (далее – ПТУЗ) эти учебные заведения заключают соответствующие договоры с предприятиями, учреждениями и организациями.

За выполненные учениками работы в ходе производственной практики предприятия осуществляют оплату труда в соответствии с заключенными договорами об учебно-производственной практике за фактически проделанную работу.

Эти средства перечисляются на расчетный счет ПТУЗ с целью выплаты учащимся 50% зарплаты за прохождение производственной практики. Остальные 50 % зарплаты, начисленной за время производственной практики учениками ПТУЗ, используются учебным заведением.

На основании вышеизложенного, трудовые отношения с учащимися ПТУЗ во время производственной практики не возникают, трудовые договоры не заключаются, уведомление о принятии работника на работу в органы ГНС не подается.

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