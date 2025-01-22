В Киеве нашли и оштрафовали водителя маршрутки видео с которым попало в соцсети

Водитель маршрутного транспортного средства проехал на красный сигнал светофора.

В Киеве патрульные привлекли к ответственности водителя, нарушившего правила дорожного движения. Видео, на котором водитель маршрутного транспортного средства нарушил ПДД, проехав на красный сигнал светофора, распространили в интернете. Об этом сообщили в Патрульной полиции.

Инспекторам удалось установить и разыскать водителя. С ним провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения:

зеленый разрешает движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов;

красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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