У Києві знайшли та оштрафували водія маршрутки відео з яким потрапило у соцмережі

Водій маршрутного транспортного засобу проїхав на червоний сигнал світлофора.

У Києві патрульні притягнули до відповідальності водія, який порушив правила дорожнього руху. Відео на якому водій маршрутного транспортного засобу порушив ПДР, проїхавши на червоний сигнал світлофора, поширили в інтернеті. Про це повідомили у Патрульній поліції.

Інспекторам вдалося встановити та розшукати водія. З ним провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Згідно з п. 8.7.3 ПДР України, сигнали світлофора мають такі значення:

зелений дозволяє рух;

жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

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