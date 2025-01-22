У Карпатах промаркували маршрут на Говерлу задля безпеки

Гірські рятувальники спільно з волонтерами провели маркування одного з найпопулярніших туристичних маршрутів.

У Карпатах рятувальники разом із волонтерами провели маркування популярного туристичного маршруту і встановили металеві палі для зимового орієнтування, щоб подорож стала безпечнішою.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

«Гірські рятувальники селища Ворохта спільно з волонтерами провели маркування одного з найпопулярніших туристичних маршрутів у Карпатах», - ідеться у дописі.

«Завжди дотримуйтесь правил, плануйте свої маршрути заздалегідь і не забувайте про необхідне спорядження. Також перед мандрівкою горами варто завантажити застосунок "Порятунок у горах"», - наголосили там.

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