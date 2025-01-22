У Карпатах промаркували маршрут на Говерлу задля безпеки

У Карпатах рятувальники разом із волонтерами провели маркування популярного туристичного маршруту і встановили металеві палі для зимового орієнтування, щоб подорож стала безпечнішою.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.
«Гірські рятувальники селища Ворохта спільно з волонтерами провели маркування одного з найпопулярніших туристичних маршрутів у Карпатах», - ідеться у дописі.
«Завжди дотримуйтесь правил, плануйте свої маршрути заздалегідь і не забувайте про необхідне спорядження. Також перед мандрівкою горами варто завантажити застосунок "Порятунок у горах"», - наголосили там.
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