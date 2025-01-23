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Як отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетом — алгоритм дій

11:26, 23 січня 2025
Щоб отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетом треба зробити низку кроків.
Як отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетом — алгоритм дій
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що для отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом платник може скористатися Електронним кабінетом.

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету надає можливість платникам податків створити, підписати та надіслати запит щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС за формою «F/J1300203».

Через певний час користувач отримує Витяг щодо стану розрахунків з бюджетом, який можна переглянути та завантажити у режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

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