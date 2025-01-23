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Как получить выписку относительно состояния расчетов с бюджетом — алгоритм действий

11:26, 23 января 2025
Чтобы получить выписку относительно состояния расчетов с бюджетом, нужно сделать ряд шагов.
Как получить выписку относительно состояния расчетов с бюджетом — алгоритм действий
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что для получения выписки о состоянии расчетов с бюджетом плательщик может воспользоваться Электронным кабинетом.

Меню «Заявления, запросы для получения информации» частной части Электронного кабинета предоставляет возможность налогоплательщикам создать, подписать и отправить запрос о состоянии расчетов с бюджетами и целевыми фондами по данным органов ГНС по форме «F/J1300203».

Через некоторое время пользователь получает Выписку о состоянии расчетов с бюджетом, который можно просмотреть и загрузить в режиме «Входящие» меню «Входящие/исходящие документы» частной части Электронного кабинета.

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