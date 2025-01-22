Владимир Зеленский встретился с кандидатом в канцлеры Германии

На встрече в Давосе Зеленский и Мерц обсудили дополнительную оборонную помощь Украине.

Фото: president.gov.ua

Во время своего визита в Давос Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем партии «Христианско-демократический союз», руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом. Лидеры обсудили ключевые международные вопросы и глобальные вызовы, в частности необходимость совместных усилий для установления справедливого и прочного мира. Об этом сообщает Офис Президента.

Зеленский поделился ситуацией на фронте, в частности на Покровском направлении, и отметил критическую важность одобрения Германией дополнительного пакета оборонной помощи Украине в размере 3 млрд евро. Кроме того, во время разговора обсуждались вопросы борьбы с российским влиянием в Европе и попытки Москвы вмешиваться в политические процессы европейских стран, а также противодействие российской пропаганде.

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