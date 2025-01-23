Какие есть ограничения и запреты наименования юридического лица

Наименование юридического лица не может быть тождественно наименованию другого юридического лица, а также есть ряд запретов.

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Отдел государственной регистрации общественных формирований в Винницкой области напомнил, какие есть ограничения и запреты относительно наименования юридического лица.

Требования к наименованию юридического лица или его обособленного подразделения определяются статьей 16 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее – Закон).

Согласно части четвертой статьи 16 Закона, наименование юридического лица не может быть тождественно наименованию другого юридического лица (кроме органов местного самоуправления).

Согласно части пятой статьи 16 Закона, в наименовании юридических лиц, их обособленных подразделений запрещается использовать:

полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления, или производные этих наименований, или исторические государственные наименования, перечень которых устанавливает Кабинет Министров Украины, - в наименованиях юридических лиц частного права;

символику коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, запрет на использование которых установлен Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»;

символику российской имперской политики в соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии»;

символику военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину;

сроки, аббревиатуры, производные термины, запрет на использование которых предусмотрен законом.

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