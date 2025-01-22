Начальник Главного сервисного центра МВД уволился вместе с работниками одного из киевских ГЦС – СМИ

Вместе с ним ушли с должностей 8 сотрудников регионального ГЦС МВД.

Фото: МВД

Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины Николай Рудик подал в отставку после публикации журналистского расследования, - сообщает hromadske. Он уволился еще в начале января, а вместе с ним с должности ушли восемь сотрудников регионального сервисного центра МВД в Киеве, который находится на улице Победы - месте, которое стало центром внимания медиа.

Кандидатура нового главы центра пока не определена.

Ранее 4 декабря журналисты Bihus.info обнародовали материал, в котором говорилось о ряде проблем в работе учреждения и незадекларированных доходах его работников. В частности, упоминалось, что граждане были вынуждены ночевать у стен центра, чтобы получить талон на практический экзамен.

Журналисты также указали на инцидент 2023 года, когда, по версии Национальной полиции, глава центра вместе с несколькими администраторами создавали искусственный дефицит талонов, а затем продавали их за 3-4 тысячи гривен. Кроме того, расследование выявило, что некоторые работники сервисного центра ездили на дорогих автомобилях, которые не были указаны в их декларациях или оформлены на родственников.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в соответствии с Приказом МВД начата внеплановая служебная проверка деятельности подразделения.

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