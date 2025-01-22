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Начальник Головного сервісного центру МВС звільнився разом з працівниками одного з київських ГЦС – ЗМІ

13:54, 22 січня 2025
Разом з ним пішли з посад 8 співробітників регіонального ГЦС МВС.
Начальник Головного сервісного центру МВС звільнився разом з працівниками одного з київських ГЦС – ЗМІ
Фото: МВС
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Начальник Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України Микола Рудик подав у відставку після публікації журналістського розслідування, – повідомляє hromadske. Він звільнився ще на початку січня, а разом з ним з посади пішли вісім співробітників регіонального сервісного центру МВС у Києві, що знаходиться на вулиці Перемоги — місці, яке стало центром уваги медіа.

Кандидатура нового очільника центру наразі не визначена.

Раніше 4 грудня журналісти Bihus.info оприлюднили матеріал, у якому йшлося про низку проблем в роботі установи та незадекларовані статки її працівників. Зокрема, згадувалося, що громадяни були змушені ночувати біля стін центру, щоб отримати талон на практичний іспит.

Журналісти також вказали на інцидент 2023 року, коли, за версією Національної поліції, очільник центру разом з кількома адміністраторами створювали штучний дефіцит талонів, а потім продавали їх за 3-4 тисячі гривень. Крім того, розслідування виявило, що деякі працівники сервісного центру їздили на дорогих автомобілях, які не були вказані в їх деклараціях або оформлені на родичів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до Наказу МВС розпочато позапланову службову перевірку діяльності підрозділу.

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МВС відставка

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