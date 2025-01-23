Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи, а також є низка заборон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відділ державної реєстрації громадських формувань у Вінницькій області нагадав, які є обмеження та заборони стосовно найменування юридичної особи.

Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу визначаються статтею 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Згідно частини четвертої статті 16 Закону, найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону, у найменуванні юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів забороняється використовувати:

повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

символіку російської імперської політики відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»;

символіку воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну;

терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.