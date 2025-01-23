Практика судів
  1. В Україні

Які є обмеження та заборони стосовно найменування юридичної особи

08:12, 23 січня 2025
Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи, а також є низка заборон.
Які є обмеження та заборони стосовно найменування юридичної особи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відділ державної реєстрації громадських формувань у Вінницькій області нагадав, які є обмеження та заборони стосовно найменування юридичної особи.

Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу визначаються статтею 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Згідно частини четвертої статті 16 Закону, найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону, у найменуванні юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів забороняється використовувати:

повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

 символіку російської імперської політики відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»;

 символіку воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну;

 терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

юридична особа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують внести зміни до закону про демографічний реєстр і захист персональних даних, розширивши права БЕБ і органів фінконтролю

Бюро економічної безпеки і органам фінансового контролю пропонують надати доступ до документів, що оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру

Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

Військовозобов’язаний повинен оформити військово-обліковий документ замість посвідчення про приписку, не чекаючи виклику ТЦК — апеляційний адмінсуд

Посвідчення про приписку до призовної дільниці не є військово-обліковим документом, а оновлення даних через Резерв+ ще не свідчить про наявність такого документу – апеляційний суд.

Штрафи за неповагу до суду можуть зрости до 6800 грн, а за неявку до суду – до 12 тисяч грн

У разі неприбуття на виклик слідчого буде загрожувати штраф до 3028 грн, а у разі неприбуття на виклик судді – до 12 112 грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду