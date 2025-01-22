Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини

На зустрічі у Давосі Зеленський і Мерц обговорили додаткову оборонну допомогу Україні.

Фото: president.gov.ua

Під час свого візиту до Давосу Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили ключові міжнародні питання та глобальні виклики, зокрема необхідність спільних зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. Про це повідомляє Офіс Президента.

Зеленський поділився ситуацією на фронті, зокрема на Покровському напрямку, та наголосив на критичній важливості схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної допомоги Україні в розмірі 3 млрд євро. Крім того, під час розмови було обговорено питання боротьби з російським впливом у Європі та спроби Москви втручатися в політичні процеси європейських країн, а також протидію російській пропаганді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.