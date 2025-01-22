В Карпатах промаркировали маршрут на Говерлу в целях безопасности

Горные спасатели совместно с волонтерами провели маркировку одного из самых популярных туристических маршрутов.

В Карпатах спасатели вместе с волонтерами провели маркировку популярного туристического маршрута и установили металлические сваи для зимнего ориентирования, чтобы путешествие стало более безопасным.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области.

«Горные спасатели поселка Ворохта совместно с волонтерами провели маркировку одного из самых популярных туристических маршрутов в Карпатах», - говорится в сообщении.

«Всегда соблюдайте правила, планируйте свои маршруты заранее и не забывайте о необходимом снаряжении. Также перед путешествием по горам стоит загрузить приложение "Спасение в горах"», - подчеркнули там.

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