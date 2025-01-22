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Тестування на IQ в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів господарської спеціалізації

18:11, 22 січня 2025
Успішним тестування на когнітивні здібності виявилося для 98 претендентів на 58 посад суддів апеляційних господарських судів
Тестування на IQ в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів господарської спеціалізації
Джерело фото — ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 січня 2024 року оприлюднила декодовані результати тестування на когнітивні здібності, яке 16-17 січня складали кандидати на посади суддів апеляційних судів з господарської спеціалізації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», успішним тестування на виявлення рівня IQ стало для 98 претендентів на посади суддів апеляційної інстанції або для 73,7% кандидатів.

Відповідно, невдачею тестування на когнітивні здібності завершилося для 35 кандидатів, які не змогли набрати мінімально необхідні 100 балів (з 145 максимально можливих).

Зазначимо, що успішно тестування на IQ склали члени Вищої ради правосуддя Юлія Бокова, Микола Мороз, дружина заступника голови ВРП Дмитра Лук’янова Ганна Пономарьова, дружина члена ВККС Романа Сабодаша Юлія Амірова, а також родичі члена ВККС Руслана Мельника – судді Ганна Левшина та Сергій Масловський.

Наступний етап конкурсу – виконання практичного завдання, яке заплановане на 25-27 лютого.

З декодованими результатами кандидатів на посади суддів апеляційних судів з господарської спеціалізації можна ознайомитися нижче.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше розповідала про підсумки тестування на рівень IQ для цивільної, кримінальної, адміністративної та господарської спеціалізації.   

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС

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Тестування на IQ в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів господарської спеціалізації

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