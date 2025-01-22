Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей хозяйственной специализации

Успешным тестированием на когнитивные способности оказалось для 98 претендентов на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Источник фото — ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 22 января 2024 года обнародовала декодированные результаты тестирования на когнитивные способности, которое 16-17 января сдавали кандидаты на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», успешным тестированием на выявление уровня IQ стало для 98 претендентов на должности судей апелляционной инстанции или для 73,7% кандидатов.

Соответственно, неудачей тестирование на когнитивные способности завершилось для 35 кандидатов, которые не смогли набрать минимально необходимые 100 баллов (из 145 максимально возможных).

Отметим, что успешно тестирование на IQ сдали члены Высшего совета правосудия Юлия Бокова, Николай Мороз, супруга заместителя председателя ВСП Дмитрия Лукьянова Анна Пономарева, супруга члена ВККС Романа Сабодаша Юлия Амирова, а также родственники члена ВККС Руслана Мельника – судьи Анна Левшина и Сергей Масловский.

Следующий этап конкурса – выполнение практического задания, которое запланировано на 25-27 февраля.

С декодированными результатами кандидатов на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации можно ознакомиться ниже.

Напомним, что "Судебно-юридическая газета" ранее рассказывала об итогах тестирования на уровень IQ для гражданской, уголовной, административной и хозяйственной специализации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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