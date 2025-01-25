В Полтаве разоблачили схему с фиктивной закупкой соли — директора ООО подозревают в растрате 43 млн грн

Директору харьковского предприятия сообщили о подозрении в присвоении более 43 миллионов гривен бюджетных средств.

Полтавская областная прокуратура выдвинула подозрение директору харьковского общества в растрате более 43 млн грн, выделенных на поставку соли и уборку территорий Полтавской общины.

Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2022 года общество заключило договор с Управлением ЖКХ Полтавского городского совета. Договор предусматривал предоставление услуг по уборке территорий общины и поставке 3 тысяч тонн хлористого натрия (соли с антислеживателем). Директор, подделав акты выполненных работ и прием-передачу товара, получил более 43 млн грн, но соль так и не поставил.

Как следствие, местному бюджету нанесен ущерб на указанную сумму.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Также устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

В прокуратуре отметили, что до 17 января 2025 года руководитель общества находился за границей, что делало невозможным проведение с ним следственных действий, в частности – обысков по постановлениям суда, полученным 6 января.

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