В Полтаве разоблачили схему с фиктивной закупкой соли — директора ООО подозревают в растрате 43 млн грн

Полтавская областная прокуратура выдвинула подозрение директору харьковского общества в растрате более 43 млн грн, выделенных на поставку соли и уборку территорий Полтавской общины.
Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2022 года общество заключило договор с Управлением ЖКХ Полтавского городского совета. Договор предусматривал предоставление услуг по уборке территорий общины и поставке 3 тысяч тонн хлористого натрия (соли с антислеживателем). Директор, подделав акты выполненных работ и прием-передачу товара, получил более 43 млн грн, но соль так и не поставил.
Как следствие, местному бюджету нанесен ущерб на указанную сумму.
Следственные действия по уголовному производству продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Также устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.
В прокуратуре отметили, что до 17 января 2025 года руководитель общества находился за границей, что делало невозможным проведение с ним следственных действий, в частности – обысков по постановлениям суда, полученным 6 января.
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