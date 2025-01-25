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Военная помощь США для Украины продолжается — Центр противодействия дезинформации

11:02, 25 января 2025
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко объяснил, что Украина продолжает получать военную помощь от США в соответствии с ранее утвержденными программами.
Военная помощь США для Украины продолжается — Центр противодействия дезинформации
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Военная помощь США для Украины продолжается по ранее принятым пакетам, несмотря на приостановление иностранной помощи на 90 дней. Об этом в Телеграм сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", - написал Коваленко на фоне новостей о приостановлении внешней помощи.

Напомним, что Госдеп США издал распоряжение на исполнение указа Трампа о приостановлении выплат неправительственным организациям.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», речь идет о приостановлении на 90 дней выплат грантовым организациям, в том числе тем, которые финансируются через Агентство США по международному развитию (USAID).

Все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы помощи иностранным странам, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям, международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Соответствующий указ подписал 20 января Президент США Дональд Трамп.

Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит.

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США Украина военная помощь

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