Військова допомога США для України продовжується — Центр протидії дезінформації

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пояснив, що Україна продовжує отримувати військову допомогу від США відповідно до раніше затверджених програм.

Військова допомога США для України продовжується за раніше ухваленими пакетами, незважаючи на призупинення іноземної допомоги на 90 днів. Про це у Телеграм повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Військова допомога США для України триває, зокрема, щодо пакетів військової допомоги, які були прийняті раніше", - написав Коваленко на тлі новин про призупинення зовнішньої допомоги.

Нагадаємо, що Держдеп США видав розпорядження на виконнаня указу Трампа про призупинення виплат неурядовим організаціям.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», йдеться про призупинення на 90 днів виплат грантовим організаціям, зокрема тим, які фінансуються через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми допомоги іноземним країнам, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Відповідний указ 20 січня підписав Президент США Дональд Трамп.

Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.

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