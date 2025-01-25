Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Військова допомога США для України продовжується — Центр протидії дезінформації

11:02, 25 січня 2025
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пояснив, що Україна продовжує отримувати військову допомогу від США відповідно до раніше затверджених програм.
Військова допомога США для України продовжується — Центр протидії дезінформації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військова допомога США для України продовжується за раніше ухваленими пакетами, незважаючи на призупинення іноземної допомоги на 90 днів. Про це у Телеграм повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Військова допомога США для України триває, зокрема, щодо пакетів військової допомоги, які були прийняті раніше", - написав Коваленко на тлі новин про призупинення зовнішньої допомоги.

Нагадаємо, що Держдеп США видав розпорядження на виконнаня указу Трампа про призупинення виплат неурядовим організаціям.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», йдеться про призупинення на 90 днів виплат грантовим організаціям, зокрема тим, які фінансуються через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми допомоги іноземним країнам, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Відповідний указ 20 січня підписав Президент США Дональд Трамп.

Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна військова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовозобов’язаний повинен оформити військово-обліковий документ замість посвідчення про приписку, не чекаючи виклику ТЦК — апеляційний адмінсуд

Посвідчення про приписку до призовної дільниці не є військово-обліковим документом, а оновлення даних через Резерв+ ще не свідчить про наявність такого документу – апеляційний суд.

Уряд вніс законопроект щодо запровадження ринкового нагляду за продукцією, що продається через інтернет

Законопроект запроваджує ринковий нагляд за продукцією, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі.

Покарання має запобігати ухиленню від призову іншими особами – Верховний Суд погодився з реальним позбавленням волі на 3 роки для ухилянта

Як зазначили судді Верховного Суду, наслідки ухилення від військової служби через покарання повинні досягати такої мети, яка зможе запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами.

«Таємні Санти» – хто допомагав ВККС перевіряти практичні завдання кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду

До складу екзаменаційної комісії входили три члена ВККС та три науковця-правника, рекомендованих іноземними партнерами України.

Кабмін затвердив порядок оптимізації процесів і витрат у міністерствах, відомствах та агентствах

Оптимізація процесів потрібна зокрема для скорочення витрат у центральних органах виконавчої влади.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду