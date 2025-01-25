Військова допомога США для України продовжується — Центр протидії дезінформації

Військова допомога США для України продовжується за раніше ухваленими пакетами, незважаючи на призупинення іноземної допомоги на 90 днів. Про це у Телеграм повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"Військова допомога США для України триває, зокрема, щодо пакетів військової допомоги, які були прийняті раніше", - написав Коваленко на тлі новин про призупинення зовнішньої допомоги.
Нагадаємо, що Держдеп США видав розпорядження на виконнаня указу Трампа про призупинення виплат неурядовим організаціям.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», йдеться про призупинення на 90 днів виплат грантовим організаціям, зокрема тим, які фінансуються через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми допомоги іноземним країнам, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Відповідний указ 20 січня підписав Президент США Дональд Трамп.
Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.
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