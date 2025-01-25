Що таке оренда житла з викупом — роз’яснення податкової

Податківці підкреслюють, що оренда житла з викупом може передбачати відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом.

Податкова служба у Харківській області пояснює, що таке оренда житла з викупом.

Зазначається, що відповідно до п.п. 14.1.97-1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу оренда житла з викупом – це господарська операція юридичної особи (орендодавця), за якою орендодавець відповідно до договору оренди житла з викупом передає другій стороні - фізичній особі (особі-орендарю) майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, та/або житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів та відсутності інших обтяжень та обмежень на таке житло, житло переходить у власність орендаря.

Оренда житла з викупом може передбачати відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом.

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