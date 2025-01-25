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Что такое аренда жилья с выкупом — разъяснение налоговой

11:38, 25 января 2025
Налоговики подчеркивают, что аренда жилья с выкупом может предусматривать уступку права требования на платежи по договору аренды жилья с выкупом.
Что такое аренда жилья с выкупом — разъяснение налоговой
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Налоговая служба в Харьковской области объясняет, что такое аренда жилья с выкупом.

Отмечается, что согласно п.п. 14.1.97-1 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса аренда жилья с выкупом – это хозяйственная операция юридического лица (арендодателя), согласно которой арендодатель в соответствии с договором аренды жилья с выкупом передает другой стороне - физическому лицу (лицу-арендатору) имущественные права на недвижимость, строительство которой не завершено, и/ или жилье за ​​плату на длительный (до 30 лет) срок, по истечении которого или досрочно, при полной уплате арендных платежей и отсутствии других обременений и ограничений на такое жилье, жилье переходит в собственность арендатора.

Аренда жилья с выкупом может предусматривать уступку права требования на платежи по договору аренды жилья с выкупом.

Ранее мы писали, облагается ли военным сбором сумма арендной платы, выплачиваемая по договору аренды имущества.

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налоговая аренда

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