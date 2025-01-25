Те, студенты, которые откажутся проходить базовую военную подготовку в учебных заведениях, будут отчислены, — Минобороны

В Минобороны пояснили, что отказ студента мужского пола, признанного годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством.

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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», для студентов с сентября 2025 года стартует базовая общевойсковая подготовка. Базовая военная подготовка для студентов высших учебных заведений продлится 300 академических часов – это 90 часов теории в учебных заведениях и 210 часов практики в воинских частях и центрах.

Студенты мужского пола, которые откажутся от прохождения практической подготовки базовой подготовки, будут отчислены, подчеркнули в Министерстве обороны Украины.

Напомним, что 15 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов – соискателей высшего образования.

В ведомстве отметили, что программа БЗИН разработана с учетом современных вызовов и опыта ведущих европейских стран, в частности Польши, Финляндии и стран Балтии.

Подчеркивается, что изменения в закон не предусматривают мобилизацию до 25 лет. В то же время юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к службе в Силах обороны на контрактной основе.

В Министерстве обороны объяснили все детали по военной подготовке студентов.

Що таке БЗВП для студентів?

БЗВП – це програма військової підготовки для студентів, що інтегрується в освітній процес закладів вищої освіти. Її мета – формування базових військових компетентностей у молоді, підвищення рівня національної безпеки та готовності громадян до захисту держави в умовах сучасних викликів.

Програма трансформує традиційне уявлення про військову підготовку, перетворюючи її на освітній інструмент особистісного та професійного розвитку молоді.

Що включає програма БЗВП?

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів передбачає 300 академічних годин. Програма складається з двох компонентів:

теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;

практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Коли необхідно проходити БЗВП?

Для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти БЗВП викладатимуть на другому році навчання.

Для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра – на першому році навчання.

Хто має проходити підготовку?

Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я.

Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Які переваги надає проходження БЗВП?

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов’язкової базової військової служби, яку, згідно з чинним законодавством, мають пройти всі чоловіки у віці 18-25 років.

Також проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Як організовано навчальний процес?

Програма розрахована для студентів денної та дуальної форм навчання. Теоретична підготовка буде інтегрована в навчальний план як окрема дисципліна.

Практичні заняття проводитимуться під час канікул, що дозволить уникнути конфлікту з основним навчанням.

Хто проводить навчання?

До викладання БЗВП будуть долучені досвідчені військовослужбовці у відставці, ветерани війни та військової служби. Обов'язковими вимогами є вільне володіння українською мовою, відповідний рівень вищої освіти, а також належний стан здоров'я та фізична підготовка.

Які практичні навички отримують студенти?

Під час підготовки громадяни отримають базові знання з

тактики;

домедичної допомоги;

психологічної підготовки;

основ військової дисципліни;

міжнародного гуманітарного права;

навички поводження зі стрілецькою зброєю.

Основний акцент буде зроблено на практичних аспектах, зокрема тренуванні у використанні зброї, орієнтуванні на місцевості та забезпеченні власної безпеки в умовах бойових дій тощо.

Яке спорядження використовується під час навчання?

Практичні заняття проводитимуться з використанням стандартного стрілецького озброєння Збройних сил України. Зокрема це автомати, кулемети та гранатомети.

Окремі навчання також включатимуть ознайомлення з військовою технікою залежно від доступності та профілю навчальних центрів.

Як враховується стан здоров'я?

Перед початком практичної частини всі учасники пройдуть медичний огляд відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Особи, визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені від практичного курсу.

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