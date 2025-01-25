Мексика отказалась принять депортационный рейс из США

Американский военный самолет получил отказ в доступе к посадке в Мексике.

Правительство Мексики отказалось принять американский военный самолет с депортированными мигрантами. Это произошло после внедрения ограничительных иммиграционных мер США. Об этом сообщает NBC News.

Американские чиновники заявляют, что два военных самолета США C-17 с депортированными на борту вылетели в Гватемалу, а третий прибывший в Мексику самолет остался на земле. Причины отказа посадки со стороны Мексики пока не известны.

Представитель Белого дома заявлял, что "проблема была административной и быстро разрешилась". В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сообщила, что "вчера Мексика приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день".

Правительство Мексики, возглавляемое президенткой Клаудией Шейнбаум, подвергло критике "односторонние действия" администрации Трампа, в частности политику "оставаться в Мексике", которая предусматривает, что мигранты должны оставаться на территории страны, пока рассматриваются их запросы на получение убежища в США.

Мексика подчеркнула, что любая перевозка депортированных в другую страну требует сотрудничества и уважения ее суверенитета.

Ранее сообщалось, что США готовятся к отправке 1000 военных на границу с Мексикой.

Напомним, 20 января Дональд Трамп объявил введение чрезвычайного положения на южной границе США.

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