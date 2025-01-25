Мексика відмовилася прийняти депортаційний рейс із США

Американський військовий літак отримав відмову у доступі до посадки в Мексиці.

Уряд Мексики відмовився прийняти американський військовий літак із депортованими мігрантами. Це сталося після впровадження обмежувальних імміграційних заходів США. Про це повідомляє NBC News.

Американські чиновники заявляють, що два військові літаки США C-17 із депортованими на борту вилетіли до Гватемали, а третій літак, який мав прибути до Мексики, залишився на землі. Причини відмови посадки з боку Мексики наразі невдіомі.

Представник Білого дому заявляв, що "проблема була адміністративною і швидко вирішилась". Водночас прессекретар Білого дому Кароліна Левітт повідомила, що "вчора Мексика прийняла рекордні чотири депортаційні рейси за один день".

Уряд Мексики, очолюваний президенткою Клаудією Шейнбаум, розкритикував "односторонні дії" адміністрації Трампа, зокрема політику "залишатися в Мексиці", яка передбачає, що мігранти повинні залишатися на території країни, поки розглядаються їхні запити на отримання притулку в США.

Мексика наголосила, що будь-яке перевезення депортованих до іншої країни вимагає співпраці та поваги до її суверенітету.

Раніше ми писали, що США готуються до відправки 1000 військових на кордон з Мексикою.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп оголосив введення надзвичайного стану на південному кордоні США.

Трамп анонсував введення 25% мита для Мексики та Канади з лютого.

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