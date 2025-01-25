Суд залишив під вартою Нестора Шуфрича, але в СІЗО мають створити умови для його депутатської роботи

Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Шевченківський районний суд Києва 24 січня залишив під вартою народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Про це пише «Судовий Репортер».

Не вказується, на скільки днів Шуфричу продовжили строк тримання під вартою.

При цьому повідомляється, що керівник слідчого ізолятора, в якому перебуває Шуфрич, повинен створити умови, щоб він міг звертатися із депутатськими запитами та займатися законопроектами.

Нагадаємо, що Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Також йому додатково було повідомлено про підозру у фінансуванні росгвардії у Криму.

У минулому році суд обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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