Суд оставил под стражей Нестора Шуфрича, но в СИЗО должны создать условия для его депутатской работы

Нестор Шуфрич подозревается в государственной измене.

Шевченковский районный суд Киева 24 января оставил под стражей народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. Об этом пишет «Судебный Репортер».

Не указывается, на сколько дней Шуфричу продлили срок содержания под стражей.

При этом сообщается, что руководитель следственного изолятора, в котором находится Шуфрич, должен создать условия, чтобы он мог обращаться с депутатскими запросами и заниматься законопроектами.

Напомним, что Шуфрич подозревается в государственной измене.

Также ему дополнительно было сообщено о подозрении в финансировании росгвардии в Крыму.

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